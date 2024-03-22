Боевики киевского режима ударили по Белгороду: все подробности

В зоне поражения оказались три медучреждения

Варварский удар ВСУ по мирным кварталам Белгорода. Военной инфраструктуры здесь нет и в помине. Сирены воздушной тревоги сработали примерно в полвосьмого утра. Спустя несколько минут снаряд упал на улице Есенина - практически под ноги женщине, которая в тот момент выгуливала собак. Один из псов выжил и не отходил от тела хозяйки. Прилёты и на соседних улицах.

Харьковская гора - обычный спальный микрорайон с жилыми домами, детскими площадками, школами и поликлиниками. Во дворе - воронка и огромный столб чёрного дыма. Пылают припаркованные машины. В многоэтажках выбиты стёкла.

В зоне поражения оказались три медучреждения, в том числе роддом. Пациенток и новорождённых экстренно эвакуировали. Несколько белгородцев получили ранения. Неонацисты отыгрываются на мирных жителях за поражения на поле боя. И уже не впервые. Боевики киевского режима, по данным Минобороны, применили РСЗО "Вампир". Несколько снарядов удалось сбить.

В приграничных районах идёт эвакуация. Тем, кто вынужденно покинул свои дома, доставляют гуманитарную помощь - продукты, средства личной гигиены, детям - игрушки.

"Направляем "Поезда здоровья", чтобы провести диагностику тех людей, которые пережили очень большие волнения и находятся в наших пунктах временного размещения. Сегодня "Поезда здоровья" работают в Старом Осколе, конечно, отправим мобильные комплексы и в Борисовку, где сейчас находится большое количество грайворонцев", - сообщил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

9 тысяч детей вывезут подальше от массированных обстрелов. Их ждут в Пензе, Калуге, Сочи, Дагестане, Московской, Воронежской и других областях. Первая группа отправляется сегодня.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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