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ВС России активно продвигаются на двух направлениях

11:44
  • пятница
  • 22 марта 2024

Освобождён ещё один населённый пункт

Сотни мощных взрывов прогремели утром в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Поражено множество объектов критической инфраструктуры. А в зоне СВО тем временем российские войска продвигаются на Артёмовском и Донецком направлениях. Освобождён ещё один населённый пункт и крупный железнодорожный узел.

Взгляды воинов зенитчиков днём и ночью устремлены в небо. Эти кадры сняты на Белгородском направлении. Расчёт ЗРК уничтожает беспилотнки и ракеты ВСУ. Все воздушные объекты противника зенитно-ракетный комплекс "видит" на 360 градусов. В любую погоду может обнаруживать до 40 целей. И тут же наносить огневое поражение.

На Авдеевском направлении тоже активно работают расчёты зенитно-ракетных комплексов. Они прикрывают с воздуха бойцов, поражающих цели с земли. ЗРК уничтожают управляемые ракеты и ударные беспилотники ВСУ, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На этом видео автомобиль с украинскими националистами передвигается по территории Донецкой республики. Оператор дрона группировки "Юг" обнаружил фургон, а следом и укрывающегося неподалёку, в подвале одного из домов, украинского националиста, и сразу направил квадрокоптер для их уничтожения. Бойцы, которые работают с БПЛА на фронте, быстро оттачивают навыки до совершенства.

На Южно-Донецком участке истребители Су-34 выпустили по позициям противника фугасные авиационные бомбы, успешно уничтожив все цели. После чего самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета. А к северо-западу от Артёмовска наши танкисты при помощи дронов обнаружили украинский пункт управления беспилотной авиацией. В результате точного удара экипажа танка противнику нанесли большой урон: ВСУ "лишилась глаз".

Множество задач решают каждый день артиллеристы. На Угледарском участке бойцы группировки "Восток" из Бурятии уничтожили сразу несколько укреплённых опорных пунктов украинских боевиков, используя самоходные установки "Мста-С".

Продолжается разминирование на освобождённых территориях ЛНР. Инженеры Южной группировки войск, сначала используя современные технические средства, оценивают обстановку, а затем приступают к очистке районов. Отряды ВСУ регулярно бьют по территориям, где нет военных объектов. Боеприпасы нередко обнаруживают местные жители - на участках рядом с домами и в полях. Только с начала 2024 года в ЛНР обезвредили несколько сотен взрывоопасных предметов.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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