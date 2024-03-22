Займ дадут с нулевой процентной ставкой

Толпа мигрантов на американо-мексиканской границе пытается прорваться через ряды колючей проволоки. Национальная гвардия Техаса не может сдержать натиск. Вопрос с нелегалами уже на грани. Но Конгресс до сих пор не может до него добраться. Камнем преткновения, вопреки национальным интересам, встала Украина. Тот же Пентагон уже напрямую давит на американских политиков.

"Украина сейчас вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск из определенных районов, чтобы укрепить свои оборонительные линии. Это действительно трудные, жесткие решения. Но мы не можем предоставить им необходимые системы. Так что лучший способ поддержать Украину - это добиться от Конгресса принятия дополнительных мер!" – заявила Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона.

Кажется, помощь Украине Белый дом волнует больше, чем работа целого комплекса собственных министерств. США от возможной приостановки работы части федеральных структур отделяет документ в тысячу страниц и стоимостью более триллиона долларов.

Фотографиями целой кипы бумаг политики делятся в соцсетях. Все это республиканцам придется изучить и согласовать за сутки. В противном случае уже готовится "план Б". Дать деньги в кредит, пишет издание The American Conservative. Но займ дадут с нулевой процентной ставкой. А документы пропишут так, чтобы в будущем могли их простить. Американские политики готовы обмануть собственный народ ради того, чтобы Украина продолжала проливать кровь. Журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье сообщает, что еще несколько месяцев назад Киев готов был к диалогу с Россией:

"Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно".

Помощник министра обороны по делам международной безопасности накануне привела данные, что примерно половина обсуждаемого в Конгрессе пакета помощи Киеву в размере порядка 60 миллиардов долларов предназначена для американской экономики, главным образом военно-промышленного комплекса. И сейчас в США нацелены заполучить и доходы с российских активов. Впрочем, пока не понимают, с какой из сторон подступиться.

Но пока европейские политики действовать не решаются, хоть и говорят громко. Лишь поручили министрам продолжить работу по этой теме. А заодно придумали пугалку – якобы Россия нацелена пойти войной на всю Европу. Отсюда и призывы отправить войска НАТО на Украину демонстрирующего мускулы французского президента. Макрон пытается заглушить свои страхи, считают мировые эксперты.

Как пишет "Политико", во время одного из недавних ужинов сам Макрон признал, что падение Украины может случиться очень скоро. Впрочем, многие страны предпочитают выйти хоть на время из игры. Немецкий депутат призвал лишить пособий военнообязанных украинских беженцев, чтобы те вернулись домой. Венгрия и Словакия заявили, что не станут участвовать в инициативе Праги по закупке снарядов для Украины. Тем временем сама Чехия передала Киеву последние вертолеты Ми-24. Больше таких бортов у страны не осталось. А Зеленскому все мало.

Народное творчество после такого снова пошло в массы. Наклейки с многоруким Зеленским, который просит денег на разных языках мира, появились на улицах европейских городов.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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