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Операция по поиску 13 горняков продолжается уже четвертые сутки

11:57
  • пятница
  • 22 марта 2024

Связи с ними по-прежнему нет

На рудник "Пионер" прибывает новая техника. Ночью доставили еще одну буровую установку на гусеничном ходу. У машины есть важные преимущества.  Она позволит ускорить работы и пройти в разные точки рудника для определения состояния горных выработок и мест возможного нахождения горняков.

Работы на месте ЧП по поиску 13 горняков идут уже четвертые сутки. Обстановка, как говорят в МЧС, остается сложной, но контролируемой. За прошедшую ночь вывезли 214 кубометров грунта. Первую разведывательную скважину глубиной 262 метра пробурили наполовину. Вторую пока только на 9 метров из 200. Специалисты готовятся начать работы на третьей.

В круглосуточном режиме спасатели освобождают скважину от воды и грунта, чтобы не допустить повторных обрушений. "Так же далее происходит контроль поступления воды и горной массы из чаши карьера в подземные горные выработки. И происходит зачистка горной массы для продвижения вниз к людям", - сообщил Николай Медведев, генеральный директор ФГУП "Военизированная горноспасательная часть МЧС России".

Помимо этого, к месту спасательной операции продолжает стягиваться мощная техника. Связи с 13 горняками, оказавшимися под завалами, по-прежнему нет. К месту ЧП сегодня приехали родственники еще троих горняков. С ними работают психологи.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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