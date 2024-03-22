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Подводная лодка "Волхов" поразила "Калибром" цель на берегу

09:04
  • пятница
  • 22 марта 2024

Пуск выполнялся из подводного положения

Подлодка Тихоокеанского флота "Волхов" поразила береговую цель крылатой ракетой  "Калибр". Экипаж дизель-электрической субмарины скрытно вышел в назначенный для стрельбы район в Японском море и выполнил пуск из подводного положения, сообщили в Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. В расчетное время ракета "Калибр" успешно поразила объект на тактическом поле "Сюркум", расположенном в Хабаровском крае.

По данным Минобороны, дальность стрельбы превысила 1000 километров. Район ракетных стрельб закрывали самолеты и беспилотники морской авиации, а также корабли Тихоокеанского флота.

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