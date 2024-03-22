ЦБ отозвал лицензию у банка "Стрела"

Банк нарушал требования в области противодействия отмыванию доходов

Банк России объявил в пятницу, 22 марта, что принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АО "Банк Стрела".

Как уточняется на официальном сайте регулятора, организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк "Стрела" специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между "Киви-банком", у которого недавно также была отозвана лицензия, и другими участниками рынка банковских услуг.

Поскольку банк "Стрела" участвовал в системе страхования вкладов, его клиенты могут получить возмещение вложенных средств в пределах 1,4 миллиона рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в целом финансовая система России находится в здоровом состоянии, а российские банки демонстрируют устойчивость и продолжают стабильно работать вопреки рестрикциям Запада.

Банк России предпринимает все необходимые меры по поддержанию здоровой обстановки на внутреннем финансовом рынке и контролю за соблюдением требований законодательства в этой области.

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