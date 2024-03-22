В Великобритании продолжается "конспирологическая кампания"

Королевский двор и правительство Великобритании участвуют в фабрикации и тиражировании дезинформации о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Такое заявление сделали в пятницу, 22 марта, в Министерстве иностранных дел России.

Как указали в ведомстве, лояльные британским средства массовой информации подогревают домыслы вокруг исчезновения принцессы, способствуя распространению теорий ее отсутствия в публичном пространстве, сообщает РИА Новости.

Продолжающаяся в Британии конспирологическая кампания, спровоцированная длительным отсутствием на публике принцессы Уэльской Кэтрин, жены наследника британского престола принца Уильяма, вновь высветила глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой ставшее ее базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за ее пределами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Великобритания для демонстрации своего "лидерства в борьбе с дезинформацией" использует распространение теорий заговора об исчезновении принцессы Кейт Миддлтон.

Близкие принца Уильяма и Кейт Миддлтон уверяют, что супруги "потрясены и опустошены" слухами о разладе в их семье. Предполагается, что они в скором времени лично прокомментируют спекуляции о проблемах в браке, а также расскажут о самочувствии принцессы после операции — она перенесла ее в конце 2023 года и с тех пор не появлялась на публике.

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