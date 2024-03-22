Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы

Это одно из важнейших направлений в образовании

Более 28 тысяч московских школьников учатся в кадетских классах. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти – одно из важнейших направлений в образовании. Больше 28 тыс. ребят учатся в кадетских классах Москвы. В "Движении первых" участвуют свыше 79,5 тыс. горожан. В "Юнармии" – больше 45 тыс. школьников", – сообщил мэр.

Более 1100 музейных комплексов и музеев создано в школах столицы. В городе реализуются многочисленные проекты, посвященные ВОВ.

"Продолжим и дальше работать в этом направлении совместно с педагогами. Гражданско-патриотическое воспитание – неотъемлемая часть учебного процесса, от него зависит развитие молодежи", – сообщил Собянин.

В прошлом году Москва приняла участие в цифровом патриотическом фестивале "Родина-герой", уникальное мультимедийное мероприятие объединило все города-герои нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"