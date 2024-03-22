Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтяные объекты в России

Это может привести к росту нефтяных цен

США призвали киевский режим прекратить атаки на нефтяные объекты в России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновника администрации американского президента.

Представитель администрации заявил, что Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов на российские объекты энергетики. С начала весны ВСУ пытались атаковать российские НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае.

США предупредили украинские власти, что такие удары могут спровоцировать рост мировых цен на нефть. Также можно ожидать ответных мер, поэтому атаки следует прекратить.

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