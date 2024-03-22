ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтяные объекты в России

09:39
  • пятница
  • 22 марта 2024

Это может привести к росту нефтяных цен

США призвали киевский режим прекратить атаки на нефтяные объекты в России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновника администрации американского президента.

СМИ: СБУ взяла на себя ответственность за атаки на НПЗ в России
После атаки беспилотника загорелся НПЗ под Волгоградом

Представитель администрации заявил, что Белый дом все больше разочаровывается "наглыми атаками" украинских дронов на российские объекты энергетики. С начала весны ВСУ пытались атаковать российские НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае.

США предупредили украинские власти, что такие удары могут спровоцировать рост мировых цен на нефть. Также можно ожидать ответных мер, поэтому атаки следует прекратить.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники МЧС на месте возгорания в промзоне
Сотрудники МЧС на месте возгорания в промзоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.