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Агент украинской военной разведки уничтожен в Бердянске

10:06
  • пятница
  • 22 марта 2024

ФСБ предотвратила теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Бердянске Запорожской области. Преступление готовил завербованный агент украинской военной разведки.

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ФСБ вышла на гражданина России, 1974 года рождения. Выяснилось, что подозреваемый причастен к убийству офицера Минобороны России, который погиб в октябре 2023 года во время взрыва самодельного взрывного устройства. Кроме того, мужчина передавал противнику координаты мест дислокации подразделений ВС России и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Агент ГУР накануне выборов президента России попытался изъять оружие и взрывные устройства из тайника. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем террорист был уничтожен. При обыске в жилье агента украинских спецслужб изъят пистолет с боеприпасами, самодельное взрывное устройство и мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины, передает "Интерфакс".

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