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Блиновской и ее супругу расширили обвинение

10:25
  • пятница
  • 22 марта 2024

Предварительное следствие завершено

Следственный комитет завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Блиновской и ее супругу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем.
Елена Блиновская расплакалась в СИЗО

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Блиновским по-прежнему вменяется неуплата более 900 миллионов рублей налогов. При этом размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, вырос с 43 миллионов рублей до более 700 миллионов рублей.

Также Блиновская обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Между тем коллеге Блиновской, блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) удалось полюбовно разобраться с претензиями правоохранительных органов. Поскольку они полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей, уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов прекращено.

В России обсуждается введение отдельной ответственности для блогеров и коучей — как административной, так и уголовной. Ее могут ввести за оказание информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации, то есть без аккредитации.

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Елена Блиновская и ее супруг Алексей
Елена Блиновская и ее супруг Алексей
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