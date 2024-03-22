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Венгрия назвала возможные сроки отправки западных войск на Украину

10:40
  • пятница
  • 22 марта 2024

Западные страны уверяют, что речь о полноценном участии в боях не идет

Западные войска могут оказаться на Украине уже через 2-3 месяца. Такое мнение высказал глава венгерского кабмина Виктор Орбан.

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По словам политика, все предыдущее развитие конфликта между Россией и Украиной показывает, что то, что поначалу казалось невероятным и даже абсурдным, становится реальностью спустя некоторое время, сообщает РИА Новости.

Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием. Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски… А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы или, как минимум, далеко вглубь России.

Ранее источники рассказали, что французский лидер Эмманюэль Макрон еще в феврале говорил об отправке "некоторых ребят в Одессу", причем сама эта идея возникла у политика намного раньше – летом 2023 года, после провала украинского контрнаступления.

Спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, комментируя сообщения подобного содержания, что отправка иностранных войск на Украину чревата крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.

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