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Ночной удар по энергосистеме Украины стал самым масштабным с начала СВО

10:43
  • пятница
  • 22 марта 2024

Ночной удар по энергосистеме Украины стал самым масштабным с начала СВО

Российские ракеты поразили несколько энергообъектов в Одесской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, в результате взрывов только в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений.

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Эту информацию подтвердил и украинский энергохолдинг ДТЭК.  А в минэнерго Украины назвали атаку по энергосистеме самой масштабной за последнее время. По данным украинских СМИ, взрывы гремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины. Поражены военные и энергетические объекты в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах, передает РИА Новости.

Удар по станции ДнепроГЭС был нанесен высокоточным оружием, взорван машинный зал. Специалисты заявили, что в ближайшее время о восстановлении станции можно забыть. В результате взрывов утрачен контроль за шлюзами, регулировкой уровня воды. Однако угрозы прорыва дамбы нет.

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