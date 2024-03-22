Ночной удар по энергосистеме Украины стал самым масштабным с начала СВО

Российские ракеты поразили несколько энергообъектов в Одесской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, в результате взрывов только в Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света, введены графики отключений.

Эту информацию подтвердил и украинский энергохолдинг ДТЭК. А в минэнерго Украины назвали атаку по энергосистеме самой масштабной за последнее время. По данным украинских СМИ, взрывы гремели в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины. Поражены военные и энергетические объекты в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах, передает РИА Новости.

Удар по станции ДнепроГЭС был нанесен высокоточным оружием, взорван машинный зал. Специалисты заявили, что в ближайшее время о восстановлении станции можно забыть. В результате взрывов утрачен контроль за шлюзами, регулировкой уровня воды. Однако угрозы прорыва дамбы нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"