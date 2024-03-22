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Зеленский назвал проблемы ВСУ с боеприпасами позором Европы

10:57
  • пятница
  • 22 марта 2024

Киев призывает к увеличению военной поддержки

Европа может сделать для Вооруженных сил Украины намного больше, чем сейчас. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Путин.

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Политик выразил сожаление в связи с тем, что "использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше".

Зеленский призвал европейских спонсоров к увеличению военной поддержки — "доказать", что Евросоюз на стороне Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти уделяют мало внимания потребностям Вооруженных сил Украины. По утверждению политика, побывавшего на фронте, "земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона".

Бойцы элитных подразделений ВСУ в приватном чате обвиняют власти Украины и новое военное командование в грядущей катастрофе на фронте. Военные пишут, что "уволили самых адекватных" и "отправили в отставку тех, у кого голова на плечах".

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