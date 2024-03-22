ВС России отрезвили иностранных боевиков

Систематические удары российской армии "отрезвили" иностранных наемников украинской армии, спровоцировав их отток из оккупированной части Запорожской области. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Как подчеркнул политик, "наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных", в настоящее время иностранцы в боях на передовой почти не участвуют, сообщает РИА Новости.

Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток. Ехать добровольно умирать за режим Зеленского стали меньше.

Ранее российское Министерство обороны сообщало, что на Украину за время специальной военной операции прибыли 13 387 иностранных наемников. ВС России уничтожили 5 962 боевика из их числа.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники. Глава государства сослался на доклад Генштаба по отражению атак украинских диверсионных групп, в составе которых было "где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников".

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