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Аналитический центр при правительстве России организует конференцию

11:05
  • пятница
  • 22 марта 2024

Формат мероприятия предполагает выступление спикеров с докладами

28 марта в 12:30 в большом конференц-зале Аналитического центра при правительстве России по адресу состоится конференция "Итеративность в достижении целей госкомпаний, субъектов и государства".

В рамках мероприятия участники смогут узнать об особенностях Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 8 марта 2024 года), о его применимости к разработке информационных систем на платформе "ГосТех", а также, что такое практика итеративного исследования и как государственные учреждения применяют клиентоцентричный подход в работе.

Формат мероприятия предполагает выступление спикеров с докладами, пленарную дискуссию и открытый микрофон для вопросов гостей.

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