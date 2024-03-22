Принимаются заявки на конкурс "Символы евразийской интеграции"

Целью конкурса является поиск проектов, обладающих новизной

До 30 апреля 2024 года продолжается прием заявок на участие в конкурсе совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов "Символы евразийской интеграции".

Конкурс проводит Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Евразийской экономической комиссией.

Целью конкурса является поиск проектов, обладающих новизной, технологичностью, конкурентоспособностью, реализация которых осуществляется с участием представителей нескольких стран на территории евразийского региона и обеспечивает существенный социальный, экономический и технологический эффекты.

Принять участие в конкурсе могут коммерческие организации, государственные учреждения, органы власти, органы местного самоуправления, некоммерческие организации и объединения, а также физические лица граждане государств членов ЕАЭС, заполнив заявку на сайте https://eurasiasymbols.asi.ru.

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