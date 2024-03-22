Суд отказался ужесточать приговор Кологривому

Актер проведет под арестом семь суток

Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за дебош в баре. Такое решение было принято на заседании в пятницу, 22 марта.

Прокуратура попыталась обжаловать приговор, сочтя его неоправданно мягким — несоразмерным совершенному правонарушению и не соответствующим целям административной ответственности.

Однако суд отказался ужесточить наказание и увеличить продолжительность административного ареста с семи до 15 суток, сообщает РИА Новости.

Никита Кологривый, оправдываясь за свое поведение, заявил, что "просто очень устал" и "эмоционально выгорел". Он пообещал, что достойно примет назначенное ему наказание, поскольку "мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек".

Статус звезды не помог актеру получить какие-либо преференции — отсидеть семь суток ему придется с соседями в четырехместной камеры, отдельной не нашлось. Предоставить Кологривому книги, а также ручку и бумагу, чтобы писать стихи, в изоляторе отказались.

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