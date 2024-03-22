Полянский прокомментировал проект резолюции США по ситуации в Газе

Документ вынесен на голосование в Совбезе ООН

Москву не устроит ничего, что не призывает к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Так заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал проект американской резолюции по ситуации в палестинском анклаве.

Документ вынесен на голосование в Совбезе международной организации, заседание состоится сегодня. По словам нашего дипломата, сама формулировка проекта резолюции не предполагает прямого призыва к прекращению эскалации.

Тем временем не менее 11 палестинцев погибли сегодня в ходе операции армии Израиля на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал "Аль Джазира". По его данным, 8 человек были убиты во время удара ЦАХАЛ по жилому дому в Рафахе. Еще трое мирных граждан стали жертвами авианалета израильской боевой авиации на кварталы Хан-Юниса.

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