МИД Польши раскрыл роль США в диверсии на "Северном потоке"

Вашингтон был в курсе подготовки теракта

Американские власти были в курсе подготовки диверсии на "Северном потоке". Вашингтон, как минимум, планам подрыва газопровода не препятствовал, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

Сикорский – тогда еще не глава польского МИД - заявил об участии США в повреждении газопровода. Он заявил в Twitter, что ему приятно получать такие известия и добавил слова благодарности США. Также Сикорский опубликовал цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить "Северный поток 2".

Теперь же глава польского МИД написал: взорвал газопроводы тот, кто имел в этом интерес. Американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала, заявил Сикорский польскому изданию Rzeczpospolita.

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