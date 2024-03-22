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Песков прокомментировал возможный состав нового правительства

12:06
  • пятница
  • 22 марта 2024

Главе государства после переизбрания предстоит пересмотреть состав кабмина

Президент России Владимир Путин реализует полномочия через правительство так, как считает лучшим. Такое заявление сделал в пятницу, 22 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин: Поддержка россиян важнее формальной победы на выборах

Спикер Кремля напомнил в интервью "АиФ", что в день инаугурации избранного главы государства федеральное правительство слагает свои полномочия. После этого президент "уже по новой системе, с повышенным участием парламента, создает новый кабинет министров".

Процесс подбора кадров – достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду.

Обращаясь к россиянам после официального подведения итогов выборов, Владимир Путин заявил, что оказанное ему доверие такого уровня повышает ответственность перед гражданами. Президент подчеркнул, что "для меня это важнее, чем просто победа на выборах, — это ваша поддержка политического строя и курса".

На встрече с лидерами думских фракций российский лидер заявил, что надеется в ближайшие годы работать с парламентскими фракциями столь же конструктивно, как во время избирательной кампании. При этом он отметил важность укрепления обороноспособности и безопасности России.

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