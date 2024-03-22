Бойцы отказываются выполнять приказы командования

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен из-за проблем на фронте, отказываясь от повиновения своим командирам. Об этом пишет Asia Times.

Как отмечает издание, "даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, поскольку они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт".

Украина стремительно приближается к тому моменту, когда ВСУ, народ, или и те, и другие сообща должны будут решить, отвечает ли участие в противостоянии России национальным интересам Украины, подчеркивают журналисты.

Ранее из закрытого чата бойцов элитных подразделений ВСУ стало известно, что украинские военные винят главу государства Владимира Зеленского и командование армии Украины в грядущих неудачах на фронте и большой "катастрофе".

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что Зеленский начал чистку среди высших чинов ВСУ, так как опасается возможного бунта военнослужащих. Недовольство в украинской армии вполне объяснимо — "Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения".

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