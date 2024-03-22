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ФСБ пресекла создание ячейки террористической организации в Москве

12:03
  • пятница
  • 22 марта 2024

Экстремисты планировали силовые акции

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали семерых жителей Москвы, которые намеревались создать преступную группу для проведения силовых акций. Как выяснилось, российские граждане - сторонники украинской организации "Русский добровольческий корпус", признанной террористической и запрещенной в России.

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Установлено, что семеро задержанных жителей столицы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе ВСУ против российской армии. Обсуждались планы насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев, приводит сообщение ФСБ ТАСС.

При обыске квартир задержанных изъяты мачете, топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики. Обнаружены флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК.

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