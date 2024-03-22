Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала "Шелепиха"

В следующем году будет достроен путепровод на Береговом проезде

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил о завершении строительства путепровода над Шмитовским проездом.

"Закончили сразу несколько ключевых объектов в рамках проекта московского городского вокзала "Шелепиха". Реконструировали существующий железнодорожный путепровод над Шмитовским проездом в автодорожный. Построили автомобильный путепровод над Шмитовским проездом и привели в порядок улично-дорожную сеть. Запустили 2,42 км дорог", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году будет достроен путепровод на Береговом проезде.

"Таким образом удастся соединить сразу три района столицы: Пресненский, Филевский Парк и Хорошевский. Добираться до дома, работы и многих социальных объектов будет значительно проще", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве на маршрутах центральных диаметров и МЦК находится больше 80 городских вокзалов. Самый большой из вокзалов в Московской области - станция "Железнодорожная" МЦД-4.

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