Киевский режим задокументировал применение любых методов

Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы. Такое заявление сделал в пятницу, 22 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил в интервью "АиФ", что киевский режим официально разрешил себе использовать любые методы, чтобы отобрать у России Крым, не говоря уже о территории новых регионов.

Песков подчеркнул, что в настоящее время "мы находимся в состоянии войны", к чему активно приложили руку западные страны.

Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в сложившихся обстоятельствах мир может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что Украина, "погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева".

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