На станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро началась отделка потолка

Об этом сообщил Андрей Бочкарёв

На строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метрополитена началась отделка потолка платформы. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн – мрамором", – сообщил он.

Со своей стороны генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов заявил о том, что в значительной мере выполнена инженерная начинка станции.

"Смонтированы эскалаторы, проложено порядка 600 километров электрокабеля, свыше 15 километров трубопровода и более четырех километров систем вентиляции", – рассказал Кравцов.

Он добавил, что на поверхности продолжаются работы по благоустройству.

Ранее сообщалось, что отличительной чертой станции "Университет Дружбы Народов" станет подземный пешеходной переход. Его длина 50 метров, а всю стену украшает цветное панно. На нем изображены крупнейшие города всего мира.

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