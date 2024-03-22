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В ГКБ им. Вересаева спасли пациента с острым инфарктом миокарда

14:58
  • пятница
  • 22 марта 2024

Мужчине установили стент в артерию сердца

Московские врачи спасли мужчину, который 90 минут находился в состоянии клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда. На помощь пришли медики флагманского центра городской клинической больницы имени Вересаева. Какие решения пришлось срочно принимать?

Поверить в то, что случилось, и правда сложно. Мужчина полтора часа находился в состоянии клинической смерти - легкие и сердце полностью прекратили свою работу. Кровообращение остановилось, в тот момент ни одна клетка организма не получала кислород. Но врачам удалось вернуть его к жизни.

События перед госпитализацией пациент помнит смутно и знает детали только из рассказов жены и соседей. Первый инфаркт Вадим пережил еще 10 лет назад, тогда провели стентирование и назначили лечение. Но в начале февраля этого года приступ повторился.

"Пациент поступил в состоянии клинической смерти, на аппарате непрямого массажа сердца "Лукас". Экстренно был собран шоковый центр. Сотрудники шокового центра решили вопрос о постановке ЭКМО. Пациент был доставлен в рентген-операционную, и с момента постановки ЭКМО восстановление жизненно важных функций и стентирование в течение полутора часов было все сделано", - сообщил Заур Шогенов, руководитель регионального сосудистого центра ГКБ им. В.В. Вересаева.

По словам медиков, большинство пациентов не выживают после часа в состоянии клинической смерти. Вадим же провел в нем на 30 минут больше, после ему снова установили стент в артерию сердца, и сейчас он успешно восстанавливается. Всё благодаря слаженной работе всех врачей: скорой помощи, шокового центра и хирургов.

"В аппарате ЭКМО находится центрифужный насос, который крутится с определенной скоростью и с определенными выданными параметрами. Исходя из параметров человека. Таким образом забирает кровь у человека, не оксигинированную, плохую кровь, которая за счет остановки кровообращения у него застаивается и газообмен не происходит", - пояснил Умид Ахмедов, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации №3 ГКБ им. В.В. Вересаева.

Внутри устройства кровь обогащается кислородом, а после ее возвращают в тело пациента, замыкая круг кровообращения. После выписки Вадим будет регулярно посещать врача для проведения контрольных обследований, а также принимать кардиологические препараты. Теперь 9 февраля стало для него вторым днем рождения.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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