В Москве стартовал досрочный период проведения ЕГЭ

Он продлится до 22 апреля

В Москве начался досрочный период проведения ЕГЭ, который продлится до 22 апреля. Сегодня школьники сдавали экзамены по литературе и географии.

В марте также запланированы русский язык и математика. В апреле - все остальные предметы. В этом году на участие в досрочном ЕГЭ зарегистрировались более тысячи человек. В основном, это старшеклассники и студенты колледжей. У которых нет академических задолженностей и зачтены все контрольные. Среди экзаменуемых есть и выпускники прошлых лет.

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