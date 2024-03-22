В Москве городской автобус попал в ДТП

Водителю стало плохо за рулем

В Москве устанавливают обстоятельства ДТП с городским автобусом. Авария произошла сегодня рано утром в Анадырском проезде.

Водителю стало плохо за рулем. Он съехал с дороги. Протаранил несколько автомобилей и фонарный столб. Как сообщили в Дептрансе, в аварию попал маршрут 744. Травмы получили два пассажира. Им оказали медицинскую помощь.

Уточняется, что перед выходом на линию водитель прошел медосмотр в установленном порядке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"