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В Москве городской автобус попал в ДТП

15:03
  • пятница
  • 22 марта 2024

Водителю стало плохо за рулем

В Москве устанавливают обстоятельства ДТП с городским автобусом. Авария произошла сегодня рано утром в Анадырском проезде.

Водителю стало плохо за рулем. Он съехал с дороги. Протаранил несколько автомобилей и фонарный столб. Как сообщили в Дептрансе, в аварию попал маршрут 744. Травмы получили два пассажира. Им оказали медицинскую помощь.

Уточняется, что перед выходом на линию водитель прошел медосмотр в установленном порядке.

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