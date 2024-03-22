В московских вузах провели День финансовой грамотности

Мероприятие прошло на пяти площадках

Как планировать бюджет? И что должен знать начинающий предприниматель? Об этом всем желающим рассказали в московских вузах в рамках Дня финансовой грамотности.

Впервые мероприятие прошло сразу на пяти площадках. Так, в аудитории Финансового университета говорили об открытии бизнеса, в Плехановке старшему поколению рассказывали о финансовых пирамидах, в Академии народного хозяйства студентам объясняли схемы финансовых мошенников, а в МГУ старшеклассники узнали больше о бюджете. Кроме лекций, для гостей подготовили мастер-классы, игры, квизы и даже тематический спектакль.

"Это наше традиционное мероприятие, которое проходит несколько раз в год. Каждый москвич может абсолютно свободно и бесплатно его посетить. И послушать ведущих финансовых экспертов, задать необходимые вопросы. Требуется только регистрация", - рассказала Юлия Комкова, заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы.

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