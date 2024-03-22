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В Московском зоопарке вылупились ужата

15:08
  • пятница
  • 22 марта 2024

Им создали естественные условия обитания

В Московском зоопарке вылупились ужата. Кажется, обыкновенные, но без них представить павильон "Змеиное сафари" невозможно.

Крошечные змейки с помощью весьма крепкого яйцевого зуба разрезают оболочку и выползают наружу. Внешне совсем как взрослые: чёрные, с яркими жёлтыми пятнами на глазах. Родителей рядом нет - так заложено природой. Ужиха, отложив кладку, тут же покидает её.

Но без пропитания детёныши не останутся. Сначала доедят остатки желточного мешка. А потом киперы начнут подкармливать их мелкими лягушками и рыбой. Кроме того, дом ужат – контейнер - зоологи постоянно увлажняют изнутри. Чтобы создать естественные условия обитания.

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Ужата вылупились из яиц
Ужата вылупились из яиц
Уж
Уж
Ужата вылупились из яиц
Ужата вылупились из яиц
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