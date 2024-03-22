Им создали естественные условия обитания

В Московском зоопарке вылупились ужата. Кажется, обыкновенные, но без них представить павильон "Змеиное сафари" невозможно.

Крошечные змейки с помощью весьма крепкого яйцевого зуба разрезают оболочку и выползают наружу. Внешне совсем как взрослые: чёрные, с яркими жёлтыми пятнами на глазах. Родителей рядом нет - так заложено природой. Ужиха, отложив кладку, тут же покидает её.

Но без пропитания детёныши не останутся. Сначала доедят остатки желточного мешка. А потом киперы начнут подкармливать их мелкими лягушками и рыбой. Кроме того, дом ужат – контейнер - зоологи постоянно увлажняют изнутри. Чтобы создать естественные условия обитания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"