В "Аптекарском огороде" расцвели подснежники

В саду их шесть видов

В "Аптекарском огороде" у главного входа, согретые весенним солнцем, расцвели подснежники. Они пробились сквозь ледяную землю. Вытянули упрямые стебли. И распрямили непокорные бутоны. Миниатюрные белоснежные соцветия - словно жемчуг, разбросанный на старой прошлогодней листве.

Это только кажется, что все подснежники одинаковые. Нет! В саду их 6 видов. Есть дары Кавказа. А некоторые вообще преодолели границы с европейскими странами. И теперь каждый год украшают небольшую площадку в ещё холодной столице.

"Это ежегодно приходит, как правило, раньше всех в Москве. И сейчас как раз то время, когда они начинают расцветать. В принципе, подснежники способны зацветать под снегом, и в таком состоянии часто они уходят на зимовку. И как только снег тает, они начинают свой праздник цветения", - пояснил Алексей Филин, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"