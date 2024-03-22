Также разрушен военный аэродром Староконстантинов

Стратегическое предприятие украинского ОПК - завод авиадвигателей "Мотор Сич" – поражен ударом ВС России в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. На предприятии, в частности, собирают беспилотники и переоснащают ракеты С-200 для ударов по наземным целям.

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Запорожье с четырех до семи часов утра прогремело четыре взрыва. Запорожские подпольщики сообщили, что второй прилет был с последовавшей детонацией – в стороне завода "Мотор Сич".

Также подпольщики сообщили о поражении военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Этот аэродром должен был принять американские самолеты F-16 - если их, наконец, отправят Киеву.

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