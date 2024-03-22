ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Удары ВС России поразили авиазавод в подконтрольном Киеву Запорожье

12:48
  • пятница
  • 22 марта 2024

Также разрушен военный аэродром Староконстантинов

Стратегическое предприятие украинского ОПК - завод авиадвигателей "Мотор Сич" – поражен ударом ВС России в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. На предприятии, в частности, собирают беспилотники и переоснащают ракеты С-200 для ударов по наземным целям.

В Запорожье уничтожен цех по сборке авиадвигателей на заводе "Мотор сич"
ВКС России нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в Запорожье с четырех до семи часов утра прогремело четыре взрыва. Запорожские подпольщики сообщили, что второй прилет был с последовавшей детонацией – в стороне завода "Мотор Сич".

Также подпольщики сообщили о поражении военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Этот аэродром должен был принять американские самолеты F-16 - если их, наконец, отправят Киеву.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия удара по военной инфраструктуре Украины
Последствия удара по военной инфраструктуре Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.