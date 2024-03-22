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Китай заявил о согласии Москвы и Киева насчет необходимости переговоров

13:09
  • пятница
  • 22 марта 2024

Восстановления мира является неотложной задачей

И Москва, и Киев убеждены в том, что боевые действия необходимо прекратить путем переговоров. Такое заявление сделал в пятницу, 22 марта, специальный посланник правительства КНР по Евразии Ли Хуэй.
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По завершении турне для урегулирования конфликта дипломат рассказал, что Китай считает восстановление мира на Украине самой неотложной задачей в настоящее время.

Чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери, цитирует Ли Хуэя РИА Новости.

Ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин напомнил, что Китай всегда выступал за мирные переговоры при уважении территориальной целостности и соблюдения Устава ООН. Все стороны должны работать над завершением конфликта, разрастание которого допустить нельзя, подчеркнул дипломат.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва выступает за мирные переговоры, но не для того, чтобы дать противнику возможность набраться сил, а чтобы выстроить основательные, добрососедские отношения с Украиной, основанные на уважении российских интересов.

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