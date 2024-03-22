Песков объяснил свои слова о превращении СВО в войну

Россия продолжает специальную военную операцию

Правовой статус специальной военной операции России не изменился. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал собственное высказывание о том, что из-за действий западных стран против России спецоперация прекратилась в войну, сообщает РИА Новости.

Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России. Продвижение идет каждый день, а если противнику нравится "мясорубка", то российским Вооруженным силам это даже выгодно.

Глава государства отмечал, что российские войска создают своими действиями базовые условия для обеспечения безопасности России, для внутриполитической стабильности государства и достижения всех целей национального развития.

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