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Песков предсказал страдания потребителей в странах ЕС

13:22
  • пятница
  • 22 марта 2024

Способствуют этому запретительные меры Еврокомиссии

Потребители в странах Евросоюза однозначно пострадают от новых запретительных мер, которые анонсирует Еврокомиссия. В этом убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Москва и Минск больше не смогут пользоваться никакими привилегиями при экспорте агропродукции.  Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение тарифов на зерновые продукты из Белоруссии и России.

Комментируя очередные антироссийские инициативы Брюсселя, представитель Кремля напомнил, что у России много альтернативных направлений для поставок своей продукции. Песков отметил, что специалисты учтут количественные перетоки и выяснят, насколько они позволят компенсировать новые запретительные меры, передает ТАСС.

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