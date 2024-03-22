Солнце выглянет только в будни

Москвичей предупредили о "проклятии выходных". В субботу и воскресенье - 23 и 24 марта – в столице ожидается пасмурная погода с дождями. Это связано с естественным периодом перемещения атлантических циклонов, пояснила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, один циклон придет в центр европейской части России в ближайшие выходные, прольется дождями и уйдет дальше на восток. Так что в рабочие дни погода снова будет солнечной. Но к выходным поспеет новый циклон. Из такого цикла можно не выбраться в течение месяца, пока не произойдет каких-то резких перемен в атмосферных процессах, цитирует Позднякову kp.ru.

Завтра и послезавтра в столице ожидается дождь и ветер до 14 метров в секунду. В субботу днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, в воскресенье — до плюс 7-9 градусов. Однако погода покажется неприятной из-за высокой влажности, сильного ветра и отсутствия солнца.

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