Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Полнолуние в Весах

Овны

Полнолуние в противоположном знаке заставит вас вспомнить о любви! Какую роль в вашей жизни играет это чувство, и устраивает ли нынешнее положение вещей?

Тельцы

Вы получите сегодня результат: самочувствие покажет, насколько хорошо вы заботились о своем здоровье. А также поймете, где ваши уязвимости и зоны роста.

Близнецы

Вы сможете сегодня или в ближайшие дни закончить творческий проект или учебу. У вас хватит сил и вдохновения, так что доставайте свои работы, отложенные в дальний ящик.

Раки

Домашние дела для вас - не обуза, а релакс, способ восстановить ресурс. Занимайтесь домом, растениями, кулинарией, мелким ремонтом и отдыхайте душой.

Львы

Полнолуние принесет в вашу жизнь больше общения и перемещений. Вы также сможете закончить дела, связанные с поездками или обширной перепиской, документами.

Девы

Неожиданные расходы могут ввести вас в ступор. Постарайтесь не делать из этого трагедию и четко сформулируйте выводы: почему так случилось и как не надо делать.

Весы

Полнолуние в вашем знаке, с одной стороны, наполнит вас энергией, а с другой, может лишить сна. Сделайте все возможное, чтобы не перевозбуждать нервную систему.

Скорпионы

Медитации, духовные практики, расклады карт вам в помощь. Сегодня день, когда можно найти в себе ответы на вопросы, касающиеся глубоко личных проблем.

Стрельцы

Звонки, переписки, разговоры могут превратить этот день в хаос. Подумайте, кто не приносит вам пользы, а только создает вокруг себя лишний шум и беспорядок?

Козероги

Подошло время посмотреть со стороны на свое портфолио, резюме или итоговый вариант работы. Отбросьте самокритику, ведь вам явно есть за что похвалить себя!

Водолеи

Один из самых удачных моментов для завершения учебы. Если вы забросили купленные онлайн-курсы, именно сейчас может получиться быстренько их завершить.

Рыбы

Пора платить по счетам! Сегодня удачный день для погашения долгов и кредитов, оплаты услуг и анализа бюджета: на что улетают ваши денежки, как их сохранить.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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