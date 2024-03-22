ДнепроГЭС остановила работу

Украинские власти объяснили это серьезными повреждениями

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) получила серьезные повреждения при ракетном ударе и вынужденно прекратила работу. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказал глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий.

Руководитель "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, в свою очередь, сообщил, что объект находится в критическом состоянии и не может функционировать: "На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию".

По словам Сироты, было зафиксировано два прямых попадания: по зданиям ГЭС-1 и ГЭС-2, причем второе получило серьезные повреждения, сообщает РИА Новости.

Утром 22 марта стало известно, что российские военные в рамках спецоперации осуществили ночной массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он оказался самым масштабным с начала СВО.

Удар по ДнепроГЭС был нанесен высокоточным оружием, взорван машинный зал. Эксперты предупредили, что можно не рассчитывать на скорое восстановление энергетического объекта.

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