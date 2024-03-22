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В Европе нашли неожиданный источник средств для ОПК

14:21
  • пятница
  • 22 марта 2024

Это поможет поддержать оборонное производство

Некоторые государства Евросоюза предложили своим национальным пенсионным фондам вложиться в оборонный сектор, чтобы обеспечить Украину военной помощью.
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Как пишет EUobserver, Германия и Нидерланды предлагают, чтобы пенсионные фонды взяли на себя часть расходов, увеличив инвестиции в оборонный сектор. Это поспособствовало бы сокращению финансового бремени правительства, оплачивающего оборонные расходы.

Однако представители пенсионных фондов заявили изданию, что им неясно, во что именно им надо инвестировать, тем более что "мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки".

Запад истощил свои арсеналы, отправляя вооружения и военную технику Украине. При этом российская "оборонка" исправно работает, снабжая армию всем необходимым.

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж предупредил, что военный потенциал России нельзя недооценивать — "с этого никогда не стоит начинать". Он подчеркнул, что успехи в зоне спецоперации подтверждают способность российских войск быстро "адаптироваться и учиться".

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