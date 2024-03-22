Война Севера и Юга: что сейчас происходит в Техасе и каковы прогнозы

Минувшей ночью более ста мигрантов попытались штурмом проникнуть из Мексики в США

Попытка Нацгвардии Техаса сформировать из огромной толпы мигрантов - около шестисот человек - более мелкие группы, отделив женщин и детей от мужчин, переполняет чашу терпения. Люди решают идти напролом. Кордонов несколько. Сначала колючая проволока. И вооруженные отряды Нацгвардии на пути. Бойцы с автоматами и в бронежилетах стоят плечом к плечу, но спустя несколько секунд им приходится отступить. Впрочем, впереди новое препятствие. Через него уже не перебраться.

Сил одного Техаса явно не хватает, чтобы остановить штурм южного рубежа США. Поэтому и другие республиканские штаты направляют сюда свои войска. Обстановка накаляется с каждой минутой. Причем внутри США - тоже. Американский город Эль Пасо на границе с Мексикой. Сотни людей - в основном бывших мигрантов - вышли на улицы, протестуя против скандального закона - так называемого Четвертого сенатского билля. Документ закрепляет за Техасом право самостоятельно арестовывать и депортировать нелегалов в обход федеральных властей.

С законом этим все непросто. После двухмесячных баталий Верховный суд встал было на сторону Техаса и разрешил ему самостоятельно выстраивать миграционную политику. Однако уже спустя несколько часов действие документа приостановили в Федеральном апелляционном суде. При этом губернатор штата Грег Эбботт, и это в США вещь вовсе неслыханная, отказался подчиниться вашингтонской Фемиде. Более того, поставил под сомнение легитимность руководства Белого дома.

"Техас - что бы они там ни решили - имеет законное право арестовывать и депортировать людей, пересекающих заграждения из колючей проволоки на нашей границе, и мы продолжим использовать наши полномочия. Потому что, во-первых, мы постоянно сталкиваемся с такими опасными ситуациями. А во-вторых, Джо Байден своими действиями нарушает законы Соединенных Штатов Америки. Он нелегитимен. Техас будет сам защищать себя", - заявил он.

Ситуация все больше походит на преддверие новой гражданской войны в США. Демократы взять ситуацию под контроль не хотят и не могут: бывшие мигранты - весомая часть их электората. Республиканцы же усиленно вооружаются и используют проблему нелегалов в качестве собственного предвыборного козыря. Подчеркивают: безопасность американцев под большой угрозой, а Байден с его администрацией просто не в состоянии навести в стране порядок.

Как пишут СМИ, лишь в декабре прошлого года американскую границу с Мексикой ежедневно пытались пересечь более 10 тысяч нелегалов. Один из них - 22-летний Базель Бассель Эббади - якобы планировал изготовить в США бомбу и взорвать ее в общественном месте.

Белый дом в борьбе с республиканцами и вовсе использует запрещенные приемы. Начал блокировать расширение экспорта нефтегаза из США. Это удар в спину прежде всего Техасу, на который приходится четверть всей американской добычи газа и 40 процентов - добычи нефти. В ответ сразу 16 "красных" штатов подали в суд на Байдена. По сути, гибридная война между югом и севером в Америке уже идет. Тот же коллапс Конгресса, который все никак не утвердит проекты бюджета, рискуя устроить шатдаун правительства, - лишь вершина айсберга.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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