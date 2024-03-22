Сеть спутников-шпионов: что известно о самом опасном проекте Илона Маска

США идут очень коварным путем

Илон Маск считается одним из самых открытых американских миллиардеров. О его личной жизни известно почти все – от внебрачных детей до злоупотребления запрещенными веществами. Он активно участвует в общественной жизни, не стесняется критиковать американское правительство, предлагает свои варианты решения конфликта России и Запада, рассказывает о доходах и бизнесе, часто дает интервью и отвечает на вопросы подписчиков в интернете. Но как только разговор заходит о сотрудничестве с госструктурами США, открытость Маска куда-то улетучивается.

"Если говорить про Уолл-стрит, то им важнее прибыль, результат. Деньги, которые ты приносишь инвестору. Моя автомобильная компания сейчас стоит больше, чем вся остальная индустрия. С нуля. И это довольно хороший результат", - отмечал предприниматель.

Намеки или прямые вопросы о работе на государство Маск старается не замечать. Не отменяя факта, что он – успешный бизнесмен, некоторые его успехи выглядят довольно подозрительно. Компания SpaceX появилась в 2002 году и почти сразу выиграла крупный правительственный контракт на космические исследования. Речь шла о работе на неназванное государственное агентство в области разведки. Для обычно прозрачных высокотехнологичных стартапов с открытой отчетностью – это большая редкость. Не говоря о том, что путь к контрактам в сфере нацбезопасности обычно занимает не одно десятилетие и сопряжен со сложными проверками.

Илон Маск мог заручиться связями в высших деловых и военных кругах еще в молодости. Сам он часто рассказывает, что родился в семье инженера и воспитывался в строгости, но старается не упоминать тот факт, что его отец Эрол Маск был не просто инженером, а еще и крупным бизнесменом. Семья частично владела замбийскими изумрудными рудниками близ озера Танганьика. Так что проблем со стартовым капиталом у Илона не было. Свой первый стартап Маск успешно продал еще в возрасте 12 лет – это была компьютерная игра Blastar, в которой надо было расстреливать инопланетян из космической лазерной пушки. За работу Маск получил 500 долларов.

Монетизация любви к космосу продолжилась и во взрослой жизни. SpaceX фантастически быстро выросла из стартапа в закрытую компанию, связанную с правительством. По некоторым данным, новый контракт на запуск спутников-шпионов на низкой орбите оценивается в 2 миллиарда долларов. Это позволит SpaceX несколько лет оставаться прибыльной компанией, несмотря на неудачи во время испытаний тяжелых ракет. При этом нет данных о конкретном заказчике и о целях проекта. Единственное, что известно - речь идет о слежке за людьми. Контракты подписаны по секретной программе под названием "Звездный Щит". Даже по этой скудной информации можно сделать вывод, что компании Маска тесно интегрированы в сферу американской госбезопасности.

По тем данным, которые Маск открыл публике, проект "Звездный Щит" отвечает за безопасное соединение различных абонентов, сбор данных о планете Земля и другие исследовательские инструменты на околоземной орбите в интересах правительства Соединенных Штатов.

"Учитывая вопросы национальной безопасности, мы не можем распространяться о конкретных деталях контракта. Спутниковая связь в наше время - это важнейшая составляющая боевых действий на Украине в данный момент. В числе прочих мы работаем с компанией Илона Маска", - сказал Пэт Райдер, бригадный генерал армии США.

По мнению экспертов, ничего принципиально нового в проекте SpaceX нет, это не звездные войны. Главная особенность – оперативность. Спутники на низкой орбите за счет низкой цены и большого количества могут покрывать огромные площади и следить за необходимыми регионами в режиме реального времени. В отличие от классических спутников, которые делают снимок, пролетая над своей зоной видимости, а повторно могут снять эту территорию только во время следующего витка вокруг планеты. Именно поэтому аппараты SpaceX так востребованы в современных военных конфликтах, в первую очередь на Украине. Впрочем, несмотря на их потенциальную опасность для наших войск, такие спутники не могут считаться законными целями.

"Один спутник разведки, или 10, или 1000, если они не представляют из себя системы вооружений для поражения других объектов в космосе, для поражения объектов на Земле или чего-либо еще, на данный момент это абсолютно разрешенная и легитимная практика. И эти спутники обладают, как и любые другие искусственные спутники Земли ныне действующие, принципами экстерриториальности. То есть это территория другого государства", - объяснил Дмитрий Корнев, военный обозреватель.

Спутники на низкой орбите могут соединяться напрямую с любым оборудованием или оружием на земле, у которого есть приемник. Или на воде – как в случае с безэкипажными катерами, которые атакуют наши корабли в Черном море. А скорость обмена информацией и высокое разрешение камер потенциально дает возможность в буквальном смысле вживую следить за каждым человеком в любой точке мира. Конечно, если позволяет погода, ведь естественные помехи вроде тумана или облачности никто не отменял.

Способы борьбы с такими спутниками есть, причем в данном случае речь не идет об их физическом уничтожении. Большая часть информации о комплексе "Пересвет" засекречена, однако известно, что это оружие на новых физических принципах, которое при помощи лазера создает помехи или выводит из строя вражеские спутники и дроны. По некоторым данным, "Пересвет" находится на опытнобоевом дежурстве с 2018 года. Впрочем, кроме противодействия американским спутникам-шпионам, Россия параллельно занимается разработкой собственной программы низкоорбитальных аппаратов. Лишняя огласка, как и в случае с проектом SpaceX, здесь ни к чему. Но важность таких разработок для обороны исключительная.

Пока многие наши соотечественники с упоением следят за активностью Илона Маска в интернете и даже хвалят его за взвешенную позицию, называя нашим человеком в Вашингтоне, в Минобороны придерживаются иного подхода: союзники России - это армия, флот и космические силы. Маска в этом списке точно нет. Показательно открытый и якобы независимый миллиардер – такая же угроза национальной безопасности России, как и большинство западных чиновников. Просто Маск чуть лучше маскируется.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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