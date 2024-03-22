США уничтожили Гаити: как это произошло и что будет дальше

Остров погружен в глубокую анархию

Чемпион по антирейтингам среди американских президентов Джо Байден установил очередной позорный рекорд. Гаити стала 11-й страной, из которой Госдепартамент в срочном порядке эвакуировал посольство США. До Байдена первенство по бегству из так называемых опасных стран принадлежало Обаме – он вывозил дипломатов 8 раз за 8 лет. Так что администрация Байдена точно войдет в историю США не только как самая непопулярная, но еще и как самая слабая.

"Благодаря Байдену мир стал менее безопасным, и наши противники думают, что Америка - это шутка. Гаити лишь последний пример опасных последствий слабой политики умиротворения Байдена", - заявил Рик Скотт, сенатор от штата Флорида.

Если точнее, то Гаити - это пример не умиротворения, а очередного демонстративного бездействия Америки, которая вроде как навязала стране свое покровительство, но, не справившись, уже по традиции предпочла бросить государство на произвол судьбы. Оставив после себя, как обычно, только руины – в прямом и переносном смысле. Прямо сейчас на Гаити нет ни президента - его загадочным образом убили вроде как американцы еще в 2021 году, ни премьер-министра – его поставила Америка, но на этой неделе сняла, чтобы еще больше не злить народ.

"Последние 20 лет на Гаити было непрерывное международное вмешательство во внутреннюю политику. США и Канада стояли за государственным переворотом в 2004 году, в ходе которого был свергнут избранный президент. А затем в 2010 году США подделали результаты выборов для продвижения преступной политической партии. И в итоге фактически произошло разрушение гаитянского государства. С 2016 года не было выборов, и у нас нет во власти выборных должностных лиц, все находится под опекой и контролем международного сообщества", - заявила Джемайма Пьер, профессор Института социальной справедливости Университета Британской Колумбии в Канаде.

Контроль международного сообщества быстро закончился, как только власть захватили вооруженные банды. И теперь головорезы из разных группировка объединились и требуют от своих западных друзей прекратить диктовать условия. И это не пустые угрозы. Банды уже контролируют более 80 процентов территории столицы Гаити.

А пока идет борьба за власть, обычные люди лишены элементарного - у них нет работы, еды. Больницы, школы, порт и аэропорт закрыты. На улицах не только горы мусора, но и трупов, а еще ходят слухи, что свирепствуют каннибалы, которые сжирают своих же сограждан.

Уже сейчас понятно, что администрация Байдена сделать ничего не может. Или не хочет. По крайней мере, известно, что американский президент даже пытался заставить Канаду ввести на Гаити свои миротворческие группы. Попытка не удалась - Трюдо на уговоры не поддался.

"Проблем у Байдена и Соединенных Штатов сейчас выше крыши, на самом деле. Ввязываться еще в разборки на территории Гаити Соединенные Штаты не будут. Зачем им это нужно? Тем более сейчас, когда у Байдена президентская гонка, когда президентские выборы на носу. Чтобы там гибли американские солдаты – Байден на это не пойдет. Это будет контрпродуктивно", - отметил американист Александр Домрин.

А это значит, Трамп в ходе предвыборной гонки, как и в 2016 году, может опять поднять неудобный для всей Демократической партии вопрос - куда пропали миллиарды, которые Америка уже однажды выделяла для спасения Гаити?

Не менее неудобные вопросы на этой неделе Байдену уже задали мэр Нью-Йока и лидеры религиозны организаций. Больше всего их интересовало, почему Белый дом уж слишком обеспокоен Украиной, а Гаити игнорирует.

"Мы призываем к немедленному реагированию, а не к долгосрочному обдумыванию проблемы. Есть неотложные вещи, которые мы можем сделать прямо сейчас. Остановить поток оружия. Остановить депортацию", - заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Скорее всего, ни одно из предложений мэра Нью-Йорка не будет реализовано. Поставки оружия - это налаженный бизнес, а беженцев из Гаити ни в Америке, ни в соседней Доминиканской Республике за людей никогда не считали.

"Гаитяне прямо сейчас не в себе. Они не понимают, почему США, которые когда-то были другом и партнером, так поступают с ними. И тот факт, что мы пытаемся навязать гаитянскому народу еще одно ущербное правительство и просим их никуда не уезжать, ужасен. Эти бедные люди однажды спросили у меня – собираемся ли мы построить вокруг Гаити клетку. И кажется, их слова сбываются. Идея, что можно поймать каждого гаитянина, который бежит на немореходной лодке, является опасной концепцией", - заметил Дэниел Фут, американский дипломат, специальный посланник США на Гаити с июля по сентябрь 2021 года.

Байдену сейчас лишние беженцы не нужны, достаточно тех, которые идут через Мексику, поэтому Вашингтон ничего лучше не придумал, как предложить Гаити подчиниться новому правительству, которое снова назначит Америка.

Что еще важно – банды боевиков не может остановить и призвать к порядку даже национальная армия, ее в стране просто нет. И опять же благодаря западным друзьям.

"Многие так называемые друзья Гаити в международном сообществе заявляют, что Гаити не нужны армия и сильная полиция. Это создало ситуацию, в которой вакуум заполнили банды. Вооруженные группировки в густонаселенных районах. Огромные районы с населением в 500 тысяч, 200 тысяч человек живут под властью банд. И это чрезвычайно усложняет ситуацию. Добиться законности и порядка очень трудно, если у вас нет полицейских, нет солдат, нет служб безопасности. Это и привело нас к тому, что мы имеем сегодня", - сказал Лоран Ламот, бывший премьер-министр Гаити.

Аналитики считают, что спасти Гаити от окончательного краха сможет только тот президент, которого выберет народ, но Америка уже против такой демократии.

"Этот демократически избранный президент должен обладать диктаторскими полномочиями. И вот это сочетание "демократ и диктатор", при этом не обязательно поддерживаемый США, это оптимальный вариант был бы для этой несчастной страны", - заключил Домрин.

Проблема лишь в том, что сильный и самостоятельный президент, которого в Белом доме обязательно запишут в автократы, может помешать Америке контролировать весь Карибский бассейн. Поэтому США проще дождаться, пока Гаити самоуничтожится, чем пытаться договориться с новой неудобной властью. Собственно, именно так Вашингтон и поступает со всеми странами, которые однажды поверили американским обещаниями о дружбе на века.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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