Карательная демократия: 25 лет назад НАТО начала бомбардировки Югославии

Никто из сателлитов США не посмел выступить против

24 марта по всему Белграду будут вновь звучать сирены воздушной тревоги - в память о чудовищных бомбардировках Югославии странами НАТО, которые начались 25 лет назад. Операция с громким названием "Союзная сила" готовилась долго и тщательно. Поэтому нет никаких оправданий тому, что самолеты, фрегаты и подводные лодки били не столько по военным объектам, сколько и по больницам, школам, детским садам и живым кварталам.

Одна из приоритетных целей - мосты через Дунай. Жители Белграда выстраивались на них в живые цепи с плакатами "Цель - это я". Но удары продолжались. Всего за 78 дней натовских бомбардировок погибли более 2,5 тысячи человек, в том числе 89 детей. Свыше 12 тысяч были ранены. Силы альянса применяли в том числе запрещенные кассетные бомбы, а также и снаряды с обедненным ураном - по предварительным данным, от последствий уже умерли 30 тысяч человек.

"После этого резко выросло число онкологических заболеваний. В том числе заболели и те, кто применял это оружие - в частности, итальянские военнослужащие, которые выполняли миротворческую миссию в Косове и Метохии. Я входил в судебную коллегию, которая рассматривала преступления НАТО в Сербии. Ученые-медики тогда говорили, что всплеск заболеваемости наступит через 10-15 лет. И это случилось. Американцы тем временем продолжили использовать обедненный уран в Ираке и Сирии, а теперь и на Украине", - рассказал Горан Петрониевич, адвокат, учредитель сербского Центра по восстановлению международного права.

Сегодня эксперты сходятся во мнении, что 25 лет назад страны НАТО под предводительством США открыли ящик Пандоры - новые средства ведения войны, новая внешняя политика. После распада СССР коллективный Запад, который к этому, собственно, и стремился, почувствовал свою силу и безнаказанность в условиях вдруг ставшего однополярным мира. И, начиная бомбардировки Югославии, попросту наплевал на международное право. Странам-членам альянса уже не нужны были ни резолюции Совета безопасности ООН, ни одобрение с чьей-либо разумной стороны. Единственно верным стал приказ из Вашингтона.

"Начиная войну, НАТО планировало в течение 10 дней наносить дистанционные удары с воздуха и разгромить военную группировку и силы безопасности Югославии. Парализовать жизнь в Косове, посеять панику и обеспечить победу албанских формирований", - заявил Небойш Павкович, командующий югославской армией в Косове в 1999 году.

Но натовские стратеги просчитались. 2,5 месяца спустя после начала агрессии, когда подразделения югославской армии выходили из Косова, их встречали как героев. Они шли в чистой форме, с высоко поднятой головой. Не удалось сломить и весь сербский народ.

"Вот этой задачи не удалось решить. И второй задачи, главной для них - сместить Слободана Милошевича. Мадлен Олбрайт в своих воспоминаниях писала: она думала, что народ выйдет на улицы, окружит здание, в котором живет Слободан Милошевич, его обязательно сместит и поставит новую демократическую власть в стране. Этого тоже не удалось сделать. Слободан Милошевич, наоборот, сплотил весь народ. Но никто из международных структур не осудил НАТО за агрессию", - отметила Елена Гуськова, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН.

Резолюцию, осуждающую бомбардировки, отказалась принимать ООН. Но тогда же громко прозвучал голос ряда стран. В частности, Китай выступал за мирное разрешение конфликта, а в ответ тут же получил ракетный удар по своему посольству в Белграде, среди дипломатов были погибшие и раненые. В НАТО потом оправдались. Мол, произошла ошибка, но очень уж целенаправленным оказался авиаудар.

Одним из немногих безопасных мест в Белграде его жители в те дни считали Русский дом. Культурные мероприятия там не прекращались даже в самые напряженные моменты, а ночью он становился убежищем для сотен человек.

"К нам, особенно уже ближе к ночи, приходили люди - сербы с матрасами, располагались на лестнице перед входом, потому что думали, что Русский дом ни в коем случае не будут бомбить. Потому что, если начать бомбить Русский дом - это начать бомбить Россию. Начнется Третья мировая война", - вспоминает Владимир Кутырин, директор Русского дома в Белграде в 1999 году.

Россия ответила сразу и решительно. Президент Ельцин заявил, что страна нацелит свои ракеты на Европу. Однако вскоре позиция Москвы смягчилась под давлением извне. Экономическая и военная мощь России на тот момент была на не том уровне, чтобы ставить жесткие ультиматумы. Оставались дипломатические шаги и демонстрация решимости поддержать сербов.

"Народ уже 24 марта, 25 марта 1999 года вышел на улицы, причем не только в Москве, по всей России, с протестами против бомбовых ударов. Хотели ехать добровольцами и студенты, и военные. Готовы были армию создавать, которая бы пошла на Балканы. И врачи создавали свои отряды, готовые поехать", - продолжает Гуськова.

Известие о начала натовских бомбардировок застало премьер-министра России Евгения Примакова в самолете. Он летел на переговоры в США, в ходе которых должен был подписать важные для экономики страны соглашения - о разблокировке урановой сделки, увеличении квоты на запуск американских спутников нашими ракетами, о поставке стали и получении кредитов. "Разворот над Атлантикой" ожидаемо не понравился российским либералам.

Весной 1999-го в России масса проблем. Всего семь месяцев назад случился дефолт. Растут цены, огромная задолженность по зарплатам и пенсиям. Но опытнейший дипломат и патриот своей страны Примаков, принимает решение, которое, как показали опросы, несмотря на все трудности, поддержало общество. И в этом были как знак солидарности с близкими по истории, культуре и духу сербами, так и проявление мудрости российского народа, который на протяжении веков понял истину: не все меряется деньгами. Есть куда более важные ценности - сострадание, помощь ближнему, национальные интересы страны.

"25 лет назад натовская авиация продемонстрировала всему миру, что на деле означает "гуманитарная интервенция" и что такое есть американская демократия. Россия изначально осудила агрессию НАТО против Югославии, расценивая данный акт как грубейшее нарушение норм международного права. По словам Примакова, который занимал тогда пост председателя правительства Российской Федерации, это был не просто агрессивный удар по какой-то стране, это удар по всему миропорядку, который установился после Второй мировой войны", - указала представитель МИД России Мария Захарова.

Именно в дни бомбардировок Сербии многие в России увидели истинное лицо Запада, который делит мир на две части, где на одной стороне так называемые "цивилизованные" люди и их интересы, а на другой - вроде как недочеловеки, которых можно вовсе не брать в расчет, когда идешь к своей цели.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что работа по развалу СССР и той же Югославии велась долгие годы. Советский Союз распался в 1991-м, и почти сразу началась кровопролитная гражданская война в Югославии - сперва в Боснии и Герцеговине, а потом по всей стране. Кульминацией стали натовские бомбардировки Сербии. Спустя несколько лет еще недавно процветавшее государство было уничтожено.

"Основной их целью было проложить путь к границам России. Они начали реализовывать этот план еще в 70-е годы прошлого века и продолжали в 80-е и 90-е. До конца девяностых они планировали взять Балканы под свой контроль, чтобы не оставить "черной дыры" за собой при наступлении к границам России", - продолжает Петрониевич.

И коллективный Запад, сделав свое черное дело на Балканах, сегодня продолжил его уже у границ России руками Украины. Киеву собираются поставлять американские F-16. Эти же самолеты бомбили Югославию. Один из них сербская ПВО сбила в мае 1999-го - тогда это казалось невероятным. Но Россия - сегодня уже другая страна. С сильной армией, устойчивой экономикой и политическим весом в мире. И в условиях продолжающегося давления Сербия снова полагается на нас.

Встречаясь в четверг с сербским коллегой глава российского МИДа Сергей Лавров поправил переводчика. В переводе с сербского слово "приятель" означает "друг".

"Мы очень благодарны России за помощь в поддержании территориального суверенитета. Поддержка, которую вы нам оказываете в связи с ситуацией в Косове и Метохии, неоценима. Очень важна и ваша позиция в Совете безопасности ООН", - указал Ивица Дадич, министр иностранных дел Сербии.

20 марта Госдума приняла обращение к ООН в связи с 25-й годовщиной начала бомбардировок суверенной Югославии. В нем содержится призыв осудить военную операцию и принять меры по привлечению государств-членов НАТО к ответственности. Послание также адресовано и парламентариям мира. Ведь события 1999 года стали уроком для всех: если агрессора не остановить, спустя годы масштабы варварства вырастут в разы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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