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Российские военные уничтожили артиллерию украинской ДРГ на границе

14:21
  • пятница
  • 22 марта 2024

Расчет гаубицы также ликвидирован

Артиллерийский расчет украинских диверсионно-разведывательных групп уничтожен в приграничном с Украиной районе Белгородской области. Видео удара опубликовало Минобороны России.

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На кадрах объективного контроля видна гаубица М777 производства США. Орудие и расчет были укрыты в лесном массиве приграничного района.

Разведка своевременно обнаружила вражеский расчет. Украинские диверсанты и гаубица М777 американского производства были уничтожены артиллеристами "Западной" группировки ВС России.

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