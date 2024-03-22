ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков предложил США убедить Киев отказаться от терактов

14:55
  • пятница
  • 22 марта 2024

Украинские власти не гнушаются террористическими методами

В Кремле предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в России. Такое заявление сделал в пятницу, 22 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пентагон: Украина отводит войска из-за отсутствия помощи США

Спикер Кремля прокомментировал слова источников о том, что Вашингтон пытается убедить украинские власти не наносить ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России, чтобы не спровоцировать скачок цен на нефть и нефтепродукты, сообщает РИА Новости.

Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов.

Ранее президент России Владимир подчеркивал, что в условиях, когда противник действует откровенно террористическими методами, особенно важно укреплять государственные рубежи. При этом вражеские группировки, которые планировали устроить на границе настоящий террористический рейд, "были встречены достойно".

Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что Вашингтон является прямым соучастником чудовищных преступлений бандеровской хунты. В частности, у российских следователей есть неопровержимые доказательства того, что именно из американской системы Patriot сбили самолет Ил-76, который перевозил военнопленных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.