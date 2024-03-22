Украинские власти не гнушаются террористическими методами

В Кремле предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим отказаться от своей террористической активности в отношении мирных объектов в России. Такое заявление сделал в пятницу, 22 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал слова источников о том, что Вашингтон пытается убедить украинские власти не наносить ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России, чтобы не спровоцировать скачок цен на нефть и нефтепродукты, сообщает РИА Новости.

Это дело Соединенных Штатов. Мы предпочли бы, чтобы Соединенные Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов жилых домов.

Ранее президент России Владимир подчеркивал, что в условиях, когда противник действует откровенно террористическими методами, особенно важно укреплять государственные рубежи. При этом вражеские группировки, которые планировали устроить на границе настоящий террористический рейд, "были встречены достойно".

Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что Вашингтон является прямым соучастником чудовищных преступлений бандеровской хунты. В частности, у российских следователей есть неопровержимые доказательства того, что именно из американской системы Patriot сбили самолет Ил-76, который перевозил военнопленных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"