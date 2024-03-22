ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России за неделю нанесли 49 ударов возмездия по Украине

14:56
  • пятница
  • 22 марта 2024

Об этом рассказали в российском Минобороны

С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата населенных пунктов российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам на Украине. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

Удары ВС России поразили авиазавод в подконтрольном Киеву Запорожье
ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре
ВС России активно продвигаются на двух направлениях

В частности, ведомство сообщило о массированном ударе, который привел к дезорганизации предприятий промышленности по выпуску вооружения и военной техники Украины.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Россия может ответить противнику на удары по гражданскому населению и мирным объектам тем же, "но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы — будем идти по тому, что мы наметили".

Глава государства подчеркивал, что удары украинской армии по российской территории не останутся безнаказанными. Киевский режим решил запугать многонациональный народ России, но такого никогда не будет, россияне ответят на эти провокации еще большей сплоченностью, заявил Путин.

22 марта стало известно, что российские военные в рамках спецоперации осуществили ночной массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он оказался самым масштабным с начала СВО и вывел из строя ДнепроГЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
РСЗО "Ураган" ВС России
РСЗО "Ураган" ВС России
Последствия удара по критической инфраструктуре Украины
Последствия удара по критической инфраструктуре Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.