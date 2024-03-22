ВС России за неделю нанесли 49 ударов возмездия по Украине

Об этом рассказали в российском Минобороны

С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата населенных пунктов российские военные нанесли 49 ударов возмездия по объектам на Украине. Об этом в пятницу, 22 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.

В частности, ведомство сообщило о массированном ударе, который привел к дезорганизации предприятий промышленности по выпуску вооружения и военной техники Украины.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Россия может ответить противнику на удары по гражданскому населению и мирным объектам тем же, "но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы — будем идти по тому, что мы наметили".

Глава государства подчеркивал, что удары украинской армии по российской территории не останутся безнаказанными. Киевский режим решил запугать многонациональный народ России, но такого никогда не будет, россияне ответят на эти провокации еще большей сплоченностью, заявил Путин.

22 марта стало известно, что российские военные в рамках спецоперации осуществили ночной массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он оказался самым масштабным с начала СВО и вывел из строя ДнепроГЭС.

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