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ВС России за неделю уничтожили более 2 тысяч боевиков ВСУ под Авдеевкой

14:55
  • пятница
  • 22 марта 2024

Освобождено два села

Российские войска за неделю с 16 по 22 марта отразили 42 атаки ВСУ на авдеевском направлении. Потери противника составили более двух тысяч боевиков, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" действовали во взаимодействии с авиацией и артиллерией. Освобождены населенные пункты Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

ВСУ за неделю потеряли под Авдеевкой свыше 2195 военнослужащих. Также уничтожено два танка, 21 боевая бронированная машина и 28 артиллерийских орудий.

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