Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идеологии неонацизма

Совещание прошло в режиме видеоконференции

Меры по борьбе с распространением идеологии неонацизма Владимир Путин обсудил сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Президент вышел на связь из Ново-Огарева в режиме видеоконференции. В разговоре приняли участие глава правительства, спикеры обеих палат парламента, руководители силовых ведомств.

"В качестве первого вопроса рассмотрим сегодня меры по распространению идей неонацизма. Давайте начнем работать. Прошу вас. У нас два докладчика", - отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что битва России за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер. Наша страна сейчас находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

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