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Центробанк не стал менять ключевую ставку

15:16
  • пятница
  • 22 марта 2024

Регулятор объяснил это рядом факторов

Совет директоров Банка России в пятницу, 22 марта, решил сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых.

Как рассказали в пресс-службе регулятора, инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась.

Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций, однако денежно-кредитная политика Центробанка закрепит процесс дезинфляции в экономике, сообщается на официальном сайте ЦБ.

Ранее первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган предупреждал, что годовой максимум инфляции может прийтись на второй квартал 2024 года. Пока инфляция в стране замедлилась, хотя и остается выше целевых показателей.

Российский лидер Владимир Путин потребовал от правительства сосредоточиться в этом году на вопросе увеличения реальных доходов населения. Президент отметил, что один из главных вызовов в этом направлении, — инфляция.

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